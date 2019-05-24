Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией. ВИДЕО

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что Россия – страна-агрессор, считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором тоже надо разговаривать, только не сдавая наши территории и наших людей", - сказал глава АП

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР", поскольку Россия не признает, что является стороной конфликта, Богдан ответил, что, по его мнению, они не являются самостоятельными субъектами и не принимают решения.

"Я думаю, что Россия рано или поздно согласится на переговоры, вопрос - когда и при каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно. Знаете, очень хорошо бросать на плаху не свою жизнь, а там гибнут наши украинцы", - отметил он.

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Богдан отметил, что Украина будет идти к победе, но не ценой жизней украинских военных.

"Я более трех лет был на фронте как волонтер, у меня погибло там много друзей. Конечно, есть "необходимые" потери, но когда есть статистика в телевизоре – это одно, а когда это люди, с которыми ты вчера разговаривал, курил, общался, то это совсем другое. И я считаю, что мы можем достичь победы мирным путем. Возможно, это тяжелый путь, но думаю, что именно им нужно идти", - пояснил он.

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