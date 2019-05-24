Порошенко принял участие в форуме ГО "Солідарна справа громад": "Новая Украина нуждается в новой политике". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook.

"Новая Украина нуждается в новой политике. Эти люди, которые сегодня собрались на форуме общественной организации "Солідарна Справа Громад", здесь для того, чтобы творить новую украинскую политику", - заявил Петр Порошенко во время своего выступления.

Порошенко призвал все демократические силы объединиться для участия в парламентских выборах. Он заявил о необходимости создания новой партии с новым названием и новой командой.

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Во время выступления Порошенко заявил, что понимает желание Зеленского работать с новым составом депутатов. Но в то же время он считает указ нынешнего президента о роспуске парламента нарушением Конституции.

"Я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия - это процедура и порядок. Иначе - хаос. Указ нового Президента о роспуске ВР - абсолютно неконституционный!" - заявил Порошенко.

При этом он заявил, что готов участвовать в выборах, если они состоятся.

"Политик, который боится выборов - не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции... Ключ к объединению и победе - это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях", - подчеркнул пятый президент Украины.

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