Модернизированная "Вильха" пройдет госиспытания этой осенью, после чего ожидаются поставки РСЗО в ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу госконцерна, в настоящее время предприятия "Укроборонпрома" уже завершают основные этапы испытаний модернизированных РСЗО.

"Модернизации направлены на увеличение дальности полета, повышение точности, использование новых конструкторских решений и материалов, повышают общую эффективность этого высокоточного оружия", - цитирует пресс-служба главу "Укроборонпрома" Павла Букина.

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Как напоминают в госконцерне, согласно планам военного госзаказчика, госиспытания новых версий РСЗО "Вильха", по итогам которых ожидается их принятие на вооружение ВСУ, намечены на август-октябрь текущего года.

"Таким образом, украинская армия уже в ближайшее время может получить модернизированные версии нового высокоточного оружия, которое обеспечивает уничтожение противника на дальности 130 км первым выстрелом", - отмечают в госконцерне, напоминая, что базовая версия РСЗО "Вильха" уже находится в серийном производстве.

Как сообщалось, на днях в Одеской области прошли успешные испытания новых версий РСЗО "Вильха" - "Вильха-М" дальностью 130 км и "Вильха-Р" с кассетной боевой частью.