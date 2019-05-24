Филарет отказался руководствоваться уставом ПЦУ, - Епифаний. ВИДЕО

Об этом сообщил журналистам предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

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"Синод засвидетельствовал, что в своей дальнейшей деятельности и жизни украинская поместная православная церковь будет руководствоваться Священным Преданием, Священным Писанием и тем уставом, который был принят 15 декабря в стенах Софии Киевской. Мы были единогласны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано одним членом - патриархом Филаретом", - рассказал он.

При этом Епифаний подтвердил, что Филарет продолжает контролировать богатую Киевскую епархию и все ее поступления.

"Была договоренность еще перед Объединительным собором о том, что те епархии и приходы, которые находились у того или иного архиерея, останутся и дальше подчиняться ему. Епархия города Киева и приходы, которые подчинялись ему до 15 декабря, остаются в его составе. А именно из этих приходов, монастырей есть основные прибыли", - сказал предстоятель ПЦУ.

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Епифаний добавил, что он лично поддержал это решение, и опроверг слухи о том, что Филарета на первом синоде собирались отправить на покой.

"Я отстаивал его позицию, я отстаивал, что именно он должен управлять приходами в составе Киевской епархии, то есть в городе Киеве. Мы делали и будем делать все для того, чтобы святейший патриарх Филарет, который приложил очень много усилий, для построения нашей поместной церкви, чувствовал себя не только духовно комфортно, но и материально", - сказал он.

Наказывать Филарета не будут.

"Нет, абсолютно. Не было ни одного предложения о наказании, потому что нет канонических оснований для того, чтобы наказывать кого-то за что-то. Поэтому все пытались убедить, доказать, что та позиция, которая была обнародована до сих пор, является разрушительной", - подчеркнул Епифаний, пишет ТСН.

Епифаний добавил, что у позиции Филарета "нет поддержки ни стороны архиереев, ни со стороны духовенства, ни со стороны украинского народа".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".