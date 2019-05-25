Госпредприятия, таможня и рейдерство: Луценко рассказал об источниках коррупции и сравнил Украину с кораблем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко говорит в видео, опубликованном в Facebook.

По словам Луценко, в Украине за период после Майдана правоохранительными органами были перекрыты несколько источников коррупции. К ним относятся несправедливая процедура госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в "Нафтогазе" и "теневой" доступ к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка.

В тоже время в Укарине есть вещи, которые продолжают генерировать корупционные риски. Это госпредприятия, таможня и рейдерство.

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"Закрытие этих трех дырок позволит украинскому кораблю выйти в море", - резюмировал Луценко.