Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
25.05.19 17:03

В Днепре новая остановка спасла жизни людей (обновлено). ВИДЕО

24 мая в Днепре, на улице 20-летия Победы, произошла авария, во время которой легковая машина врезалась в новый остановочный комплекс.

В Днепре новая остановка спасла жизни людей (обновлено). ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Днепровская панорама".

В этот момент на остановке находились люди. Их жизнь спасли ограждающие столбики и металлические конструкции комплекса.

До появления новых остановочных комплексов в Днепре уже были аварии, во время которых автомобили выезжали на остановки, где находились люди.

Самое масштабное такое ДТП произошло в марте 2013 года на жилом массиве Победа-3. Тогда были и погибшие, и пострадавшие.

Читайте на Цензор.НЕТ: Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили. ФОТО

Напомним, новые остановочные комплексы в Днепре начали обустраивать по инициативе мэра Бориса Филатова.

Эти остановки соответствуют всем нормам безопасности, а также имеют антивандальные характеристики.

На них положили современную тактильную плитку, установили оградительные столбики для безопасности пассажиров. Урны-отбойники тоже защищают людей от транспорта, движущегося рядом.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине будет введен обновленный учет ДТП

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100