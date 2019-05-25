Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу мэра Киева Виталия Кличко.

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"Этот мост планировали построить еще более 100 лет назад, а мы это сделали! Активное строительство продолжалось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов, изготавливали необходимые материалы", - написал Кличко.







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Напомним, швейцарская компания Leuppi & Schafroth Architekten обвинила киевскую мэрию в том, что проект возводимого в данный момент пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" был списан с похожего проекта швейцарских архитекторов. В КГГА заявляют, что автором проекта является украинская компания - ООО "Проектные системы ЛТД".

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