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25.05.19 22:48

Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Состоялась церемония открытия пешеходно-велосипедного моста между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу мэра Киева Виталия Кличко.

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"Этот мост планировали построить еще более 100 лет назад, а мы это сделали! Активное строительство продолжалось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов, изготавливали необходимые материалы", - написал Кличко.

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Напомним, швейцарская компания Leuppi & Schafroth Architekten обвинила киевскую мэрию в том, что проект возводимого в данный момент пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" был списан с похожего проекта швейцарских архитекторов. В КГГА заявляют, что автором проекта является украинская компания - ООО "Проектные системы ЛТД".

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