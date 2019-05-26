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26.05.19 01:43

Зеленский начал концерт "Лиги смеха", а потом поцеловал нового ведущего Кошевого. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил съемки юмористической программы "Лига смеха", которую вел раньше.

Как видно из ролика, опубликованного супругой Еленой Зеленской в Instagram, глава государства вышел на сцену в начале концерта, поздоровался с публикой, но тут же появился новый ведущий Евгений Кошевой и забрал у президента микрофон, пишет Цензор.НЕТ. Зеленский ушел смотреть концерт в зал.

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Фото и видео с мероприятия делились и другие пользователи соцсетей.

 
 
 
 
 
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Публикация от 💚Ф̷̷̷а̷̷̷н̷̷̷ ̷З̷̷̷Е̷̷̷!̷̷̷ ̷ (@fan1liga_smeha)

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Зеленский начал концерт Лиги смеха, а потом поцеловал нового ведущего Кошевого 01
Скриншот: instagram.com/lastochkin_igor

 
 
 
 
 
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Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Зеленский начал концерт Лиги смеха, а потом поцеловал нового ведущего Кошевого 02
Фото: instagram.com/elenochka_bukharova

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