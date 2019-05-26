Зеленский начал концерт "Лиги смеха", а потом поцеловал нового ведущего Кошевого. ВИДЕО+ФОТО

Как видно из ролика, опубликованного супругой Еленой Зеленской в Instagram, глава государства вышел на сцену в начале концерта, поздоровался с публикой, но тут же появился новый ведущий Евгений Кошевой и забрал у президента микрофон, пишет Цензор.НЕТ. Зеленский ушел смотреть концерт в зал.
Фото и видео с мероприятия делились и другие пользователи соцсетей.
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Публикация от 💚Ф̷̷̷а̷̷̷н̷̷̷ ̷З̷̷̷Е̷̷̷!̷̷̷ ̷ (@fan1liga_smeha)
Скриншот: instagram.com/lastochkin_igor
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