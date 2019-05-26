Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
26.05.19 15:58

Полиция задержала экс-механика террористов, который сбежал из "ЛНР" из-за "тяжелого труда и плохого отношения". ФОТО

В Луганской области правоохранители задержали боевика "ЛНР", который ремонтировал технику оккупантов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

По информации правоохранителей, задержанным оказался 61-летний житель Сорокиного. Мужчина с января по декабрь 2015 года находился в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Там он был на должности солдат ремонтной роты одной из бригад.

Смотрите также: Бывший наемник из танкового батальона "ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция. ВИДЕО

Мужчина занимался ремонтом на заводе "АЗЧ" в Сорокином, где на то время была военная техника оккупантов. Задержанный утверждает, что впоследствии он покинул боевиков, потому что условия труда были тяжелые, а отношение командира - плохим.

Задержанный передан в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100