Предложения об объединении были и от Порошенко, и от других политиков, но я пойду сам, - Гройсман об участии в выборах. ВИДЕО

Об этом он сообщил в интервью программе Факти тижня, передает Цензор.НЕТ.

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Гройсман отметил, что партия Порошенко - не единственная, кто предлагал объединение.

"Такие предложения были и от президента, и я могу сказать, что многие политики между собой говорили о возможностях. Я принял решение, я буду идти самостоятельно, и это решение для меня является окончательным. Я считаю, что мы просто разные", - заявил он.

Напомним, с 24 мая 2019 года началась парламентская избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Верховной Рады Украины.

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