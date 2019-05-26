Саперы за неделю обезвредили 57 мин на Донбассе, - пресс-центр ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что в течение недели силы и средства подразделений ГСЧС из состава Объединенных сил привлекались к пиротехнических работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда- выезда на территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, личный состав службы продолжает выполнять аварийно-восстановительные работы на жилых домах в Марьинке, Красногоровке и Гранитном. За неделю восстановлено девять домов, всего с начала проведения операции - 335.

"В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 434 лицам", - добавили в штабе.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

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