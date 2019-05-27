Руководители подразделений противовоздушной обороны тренировались отражать нападения противника на Донетчине, - Минобороны. ВИДЕО

"В Донецкой области, в районе проведения операции Объединенных сил, с руководящим составом подразделений противовоздушной обороны бригад и оперативно-тактических группировок состоялось инструкторско-методическое занятие по особенностям организации управления противовоздушной обороной соединения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте Минобороны.

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Военные сымитировали воздушный налет на объекты части и его уничтожение. Также участникам занятия продемонстрировали комплекс действий по управлению подразделениями противовоздушной обороны во время реального налета средства воздушного нападения.

Ход занятий проверил командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По завершении мероприятия он отметил, что подразделения противовоздушной обороны бригады показали готовность и способность выполнять свои задачи по назначению, а также приобрели практические навыки для действий по отражению воздушного нападения противника.

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