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27.05.19 20:00

Год назад доброволец ДУК "Правый сектор" Марьян Корчак (позывной Хитрый) погиб на Донбассе в результате вражеского артиллерийского обстрела. ВИДЕО

Воин Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" 1-й отдельной штурмовой роты Марьян Корчак (позывной Хитрый) погиб 25 мая 2018 г. в районе села Зайцево, Донецкой области, во время обстрела российскими оккупантами позиций украинских защитников.

Журналисты и добровольцы, в рамках проекта: "Вони здобули життя вічне в бою" встретились с собратьями и родными Марьяна Корчака, которые рассказали о последних часах жизни воина, добровольца, сына, брата, передает Цензор.НЕТ.

"25 мая 2018 г в районе села Зайцево, Донецкой области около 5 утра артиллерия московского агрессора открыла огонь по нашим защитникам. Крыли снарядами 152-го калибра. Обстрел продолжался до 30 минут. Когда все затихло, Марьян взял медицинский рюкзак и побежал к побратимам в блиндаж, чтобы проверить, живы ли побратимы, которые там находились. По дороге к ним со стороны россиян был выпущен еще один снаряд, который стал для 22-летнего львовянина смертельным. Он бежал спасать друзей и погиб сам", - рассказал журналист Ухман.

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