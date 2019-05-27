Поврежденные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста восстановили, - КГГА. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

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"Мы восстановили защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Он выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новом туристическом объекта. А подобные действия недоброжелателей больше не повторятся.

Напомним, 25 мая во время открытия пешеходно-велосипедного моста в центре Киева мэр испытал стекло на прочность вместе с братом, легендой мирового бокса, экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки.

Мэр заверил, что 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

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Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 млн гривен.

На следующий день после открытия появились трещины на защитном слое стекло-пленки на некоторых фрагментах стеклянного пола. Главная версия - акт вандализма. Основное же - закаленное стекло - не пострадало.