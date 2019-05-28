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28.05.19 09:35

Нарушил ли Зеленский Конституцию, досрочно распустив Верховную Раду? ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. Президента обвинили в нарушении Конституции, якобы он не имел права на роспуск парламента. Все из-за неопределенности с распадом парламентской коалиции. Приведет ли это к отставке Зеленского?

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, 20 мая, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца. В течение этого времени президент призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и внести изменения в избирательное законодательство.

Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

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