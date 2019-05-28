Нарушил ли Зеленский Конституцию, досрочно распустив Верховную Раду? ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

Подписывайтесь на Youtube-канал Юрия Бутусова

Напомним, 20 мая, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца. В течение этого времени президент призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и внести изменения в избирательное законодательство.

Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.