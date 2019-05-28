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28.05.19 09:39

Украинские бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные маневры со стрельбами на Азове. ВИДЕО

В Азовском море экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" из состава провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб с кормового и носового артиллерийских модулей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Отмечается, что обучение в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

"Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", - сказано в сообщении.

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Как отметили в штабе, подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности.

Украинские бронированные катера Кременчуг и Лубны провели учебные маневры со стрельбами на Азове 01

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