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28.05.19 12:45

"Семья - сердце Украины": в Киеве пройдет Всеукраинское шествие в защиту прав детей и семей. ВИДЕО

Сегодня, 28 мая, проходит пресс-конференция "Семья - сердце Украины" при участии представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВЦиРО) по случаю проведения в Киеве 8 июня 2019 Всеукраинского шествия в защиту прав детей и семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ.

Мероприятие проходит в помещении Института Горшенина по адресу Киев, ул. Малая Житомирская 18-Б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

Участники пресс-конференции:

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Основные вопросы для обсуждения:

  1. Роль семьи в современном обществе. Какой должна быть государственная семейная политика и чем могут помочь церкви и религиозные организации?
  2. Что и кому нужно делать, чтобы преодолеть такие проблемы, как рост числа разводов, насилия в семье, поощрение абортов и суррогатного материнства.
  3. Какие опасности для семьи кроются в гендерной идеологии?
  4. Цель проведения ежегодного Всеукраинского шествия в защиту прав детей и семей. Как будет проходить шествие 8 июня 2019.

Организаторы: Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. В состав ВСЦиРО входят 16 церквей и религиозных организаций, среди которых православные, греко-и римо-католические, протестантские и евангельские церкви, а также иудейское и мусульманское религиозные объединения и одна межцерковная организация. С 06.03.2019 года председателем ВСЦиРО стал Виталий Кривицкий, епископ Римско-Католической Церкви в Украине, Ординарий Киево-Житомирский.

Напомним, в 2018 году Шествие в защиту прав детей и семей собрала около 10 000 участников, которые прошли колонной от Михайловской площади до здания ВР. Цель Шествия - привлечь внимание общества и власти к моральным и духовным основам семьи и брака как союза мужчины и женщины, необходимых для гармоничного воспитания и здорового развития детей.

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