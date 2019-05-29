"Первый генерал": МВД опубликовало эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" о погибшем в 2014 году Сергее Кульчицком. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кульчицкий погиб 29 мая 2014 года, когда вместе с бойцами НГУ и МВД возвращался на вертолете с района Славянска. Вертолет был подбит российскими террористами. Работа над документальным фильмом еще продолжается.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пять лет назад погиб легендарный генерал-майор НГУ Сергей Кульчицкий. ФОТО

29 мая 2014 года на четвертом блокпосту вблизи города Славянска Донецкой области были разгружены продукты питания и проведена ротация личного состава. Возвращаясь из района горы Карачун, вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, был обстрелян и подбит террористами из ПЗРК. Боевики, выпустив ракету, скрылись в ближайшей деревне Былбасовка.

Во время падения взорвались топливные баки. В результате катастрофы погибли 12 человек - шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.

20 июня 2014 Сергею Кульчицкому посмертно присвоено звание Героя Украины. Другие погибшие награждены орденом "За мужество" I степени (посмертно).

В честь погибшего генерала назван батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины, который Кульчицкий начал формировать из бойцов Самообороны Майдана – "Батальон им. Героя Украины генерала Кульчицкого".