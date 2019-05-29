Певица Полякова заявила о создании женской партии: "Надоело голосовать за какого-то дядю". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом она сказала 29 мая, выступая на форуме женского партнерства, и разместила соответствующее видео на своей странице в Facebook.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Сейчас начинается гонка в парламент, и мне очень надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, о котором я ничего не знаю. И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за которых они будут голосовать", - сказала Полякова.

"Я официально заявляю: я начинаю создание партии, которая будет отвечать на этот призыв. И это будет первая женская партия Украины", - добавила она.

По мнению Поляковой, "сегодня стране, как никогда, нужен женский взгляд, женский ум и женский подход".

"Потому что мы, прежде всего, мамы, и только мы хорошо знаем, какой должна быть страна, чтобы там не только воспитывать наших детей, а чтобы захотелось рожать детей", - сказала певица.

"Люди, мы вымираем! Индийцы размножаются, и китайцы тоже... Для кого наши военные защищают наши территории? Если мы вымираем, то некому будет там жить. Поэтому я думаю, что нам надо размножаться, нам надо рожать", - считает она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Рух новых сил" пойдет на выборы в Раду, - Сакварелидзе