Опубликованы правила онлайн-голосования за Совет общественного контроля при НАБУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАБУ.

В сообщении отмечается: "Завтра (30 мая) с 09:00 до 21:00 все граждане, проживающие на территории Украины, смогут отдать свой голос за кандидатов.

Напоминаем алгоритм действий.

Каждому избирателю для голосования отведено 15 минут. Для того, чтобы сделать выбор, нужно:

• перейти на страницу голосования

• нажать кнопку "Начать голосования", пройти тест и согласиться с условиями голосования;

• указать электронный адрес - на него будет выслано код подтверждения, который необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;

• указать номер мобильного телефона (украинский GSM-оператор), на который будет отправлено sms-сообщение с кодом. Этот код необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;

• последний шаг - выбрать кандидатов, поставив отметки напротив их фамилий и нажать кнопку "Проголосовать".

Успехов!"

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