Опубликованы правила онлайн-голосования за Совет общественного контроля при НАБУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАБУ.
В сообщении отмечается: "Завтра (30 мая) с 09:00 до 21:00 все граждане, проживающие на территории Украины, смогут отдать свой голос за кандидатов.
Напоминаем алгоритм действий.
Каждому избирателю для голосования отведено 15 минут. Для того, чтобы сделать выбор, нужно:
• перейти на страницу голосования
• нажать кнопку "Начать голосования", пройти тест и согласиться с условиями голосования;
• указать электронный адрес - на него будет выслано код подтверждения, который необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;
• указать номер мобильного телефона (украинский GSM-оператор), на который будет отправлено sms-сообщение с кодом. Этот код необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;
• последний шаг - выбрать кандидатов, поставив отметки напротив их фамилий и нажать кнопку "Проголосовать".
Успехов!"