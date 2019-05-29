Люди из окружения нардепа Деркача бесплатно получили 41,5 га земли в Конча-Заспе, - Bihus.Info. ВИДЕО

Как выяснил журналист программы "Наші гроші" Александр Курбатов, формально 41,5 га заповедной земли в Пуще-Водице стоимостью в десятки миллионов долларов принадлежат 4 лицам, у троих из которых крепкие связи с нардепом, информирует Цензор.НЕТ.

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У Юрия Берко общий бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и его помощником Дмитрием Ковальчуком. Антон Симоненко - нынешний помощник нардепа, муж Елены Миронюк - бывший помощник Деркача.

Сам Андрей Деркач, который за 21 год в парламенте стал самым богатым нардепом от Сумщины, свое отношение к заповедной земле отрицает.

Отдала заповедные гектары в частные руки Обуховская райгосадминистрация в 2010 году. Тогда эту землю поделили на 23 участка и бесплатно выделили для 23 человек, которые должны были вести личное крестьянское хозяйство. В нынешней РГА говорят, что о выделении этих земель ничего не знают и считают это преступлением. Среди получивших наделы - в основном связанные с Деркачом люди: работники принадлежащей ему ТРК "Эра", помощники, представители компаний-партнеров. Среди первых собственников были и Берко и Симоненко.

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Этот участок, по данным журналиста, побил рекорд, принадлежащий Юре Енакиевскому, 35-гектарное имение которого считалось крупнейшим после Межигорья Януковича.

Как сообщает Алексей Курбатов, нардеп успел "сделать подарок" новому президенту Украины Владимиру Зеленскому - дал повод для роспуска Верховной Рады. Именно он подал иск в Окружной админсуд Киева с требованиями предоставить доказательства существования парламентской коалиции. Доказательств не нашлось. И в конце концов именно это дало основания уже новому президенту распустить ВР.