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30.05.19 14:46

"Не с наркотиков и американцев начался Майдан... Я приветствую цветные революции, мать вашу... Мне 60 и я сосать больше не буду", - ведущий телеканала "Звезда" Минобороны РФ Дибров. ВИДЕО

Российский ведущий Дмитрий Дибров устроил скандал во время записи программы "Секретная папка" телеканала Министерства обороны России "Звезда", заявив, что приветствует "цветные революции" и ждет, когда подобное произойдет на его родине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись с возмущенным монологом Диброва опубликована в соцсетях.

"Да что же вы идете на поводу у этих сволочей, которые знают, что скоро будет раздел власти и делаю все от них зависящее, чтобы использовать нас как кукол?! Если бы мне было 20, я бы сосал у них, как сосал у большевиков, когда мне было 25 лет. Но мне сейчас 60 и я не буду это делать! Цветные революции, мать вашу... Я приветствую цветные революции и жду, когда одна произойдет на Дону...", - заявил Дибров.

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