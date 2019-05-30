Указ о досрочных выборах неконституционный: известные юристы обнародовали аргументы для Конституционного Суда. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр политико-правовых реформ.

Издав этот Указ, говорится в обращении, Президент нарушил ряд положений Конституции. Инициаторы обращения подчеркивают, что у Владимира Зеленского на момент издания Указа (21 мая 2019 года) не было законных оснований объявлять о роспуске Верховной Рады. В тексте обращения перечислены правовые аргументы в пользу вывода авторов о том, что Президент Зеленский "превысил свои конституционные полномочия, чем нарушил часть первую статьи 8, часть вторую статьи 19, пункт 8 части первой статьи 106 Конституции Украины".

"Президент Украины начал выполнение своих полномочий с нарушения Конституции Украины. Как свидетельствует опыт, отсутствие надлежащей и своевременной реакции политикума и Конституционного Суда Украины на антиконституционные действия Президента будут поощрять его к дальнейшим нарушениям конституционного правопорядка", - говорится в обращении известных юристов.

Авторы обращения призывают судей Конституционного Суда Украины как можно быстрее рассмотреть конституционное представление относительно Указа о роспуске ВР, опираясь на приведенные факты и правовые аргументы.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ (С ПОДПИСЯМИ):

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КОНСТИТУЦИОННОМУ СУДУ УКРАИНЫ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" 21 мая 2019 года № 303/2019. 62 народных депутата Украины внесли конституционное представление в Конституционный Суд Украины относительно конституционности этого Указа Президента. Конституционный Суд Украины 29 мая 2019 года открыл производство по данному представлению.

Мы, ученые, эксперты и практики в области конституционного права, считаем своим долгом обнародовать факты и правовые аргументы относительно конституционности данного Указа Президента Украины:

Согласно пункту 8 части второй статьи 106 Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, в случаях, предусмотренных частью второй статьи 90 Конституции, если: 1) на протяжении одного месяца ВРУ не сформирована коалиция депутатских фракций согласно статье 83 Конституции; 2) на протяжении 60 дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав КМУ; 3) на протяжении 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться. Только в конституционно определенных случаях недееспособности законодательного органа Президент имеет право прекращать полномочия Парламента. При этом досрочное прекращение полномочий Парламента является правом, а не обязанностью Президента. Конституция Украины не допускает возможности прекращения полномочий Парламента по политическим причинам, таким как низкое общественное доверие к Парламенту или выгодность одной или нескольким политическим партиям провести выборы раньше, чем предусмотрено Конституцией. В то же время часть пятая статьи 90 Конституции предусматривает, что полномочия ВРУ не могут быть досрочно прекращены Президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады или Президента. В Указе Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" содержится ссылка на номера статей Конституции, в том числе на пункт 1 части второй статьи 90 Конституции Украины, т.е. на неспособность Верховной Рады на протяжении одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций сформировать коалицию. В то же время Председатель ВРУ объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейская Украина" 17 мая 2019 г. в связи с выходом из коалиции депутатской фракции Политической партии "Народный фронт". При этом положения пункта 7 Соглашения о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" связывают прекращение существования коалиции именно с такими событиями, которые произошли 17 мая в Парламенте. Других официальных сообщений от руководителей фракций, входивших в коалицию, руководителей Парламента или Президента Украины о прекращении существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, которые бы могли стать началом отсчета определенного Конституцией месячного срока для создания или восстановления коалиции, за период работы 8-ого созыва ВРУ не было. Указ Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" появился 21 мая 2019 года, т.е. на пятый день отсутствия коалиции в Парламенте. Тем не менее, полномочия досрочно прекращать полномочия Парламента у Президента возникают лишь через месяц после прекращения существования коалиции в Парламенте. При этом Указ Президента не содержит обоснования наступления ни одного случая недееспособности Парламента, предусмотренного в статье 90 Конституции Украины, а значит – не отвечает принципу правовой определенности, что является элементом верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины. Обоснования этого Указа низким общественным доверием к Парламенту, как было публично сказано Владимиром Зеленским, либо тем, что "коалиции не было уже давно", как объясняют политические приверженцы Президента, являются политическими аргументами, но не могут считаться правовыми, - поскольку не предусмотрены Конституцией Украины.

Вышеприведенные факты и правовые аргументы дают основания утверждать, что Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 г. № 303/2019 с превышением своих конституционных полномочий, чем нарушил часть первую статьи 8, часть вторую статьи 19, пункт 8 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Являясь по Конституции Украины (статья 102) гарантом соблюдения Конституции, Президент Украины начал выполнение своих полномочий с нарушения Конституции Украины. Как свидетельствует опыт, отсутствие надлежащей и своевременной реакции политикума и Конституционного Суда Украины на антиконституционные действия Президента будут поощрять его к дальнейшим нарушениям конституционного правопорядка.

В связи с этим призываем судей Конституционного Суда Украины как можно быстрее рассмотреть конституционное представление 62 народных депутатов, опираясь на приведенные факты и правовые аргументы и принимая во внимание интерес общества и государства в строгом соблюдении принципов демократии и верховенства права.



Открытое обращение подписали:

Владимир Василенко, доктор юридических наук, профессор Киево-Могилянской Академии, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Николай Козюбра, судья Конституционного Суда Украины (1996-2003), профессор Киево-Могилянской Академии

Виктор Шишкин, судья Конституционного Суда Украины (2006-2015)

Олег Березюк, председатель Украинского юридического общества

Игорь Колиушко, председатель Правления Центра политико-правовых реформ

Юлия Кириченко, член Правления Центра политико-правовых реформ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нарушил ли Зеленский Конституцию, досрочно распустив Верховную Раду? ВИДЕО