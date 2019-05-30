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30.05.19 16:55

"На них оказывают давление, чтобы получить показания", - оккупанты не пропускают адвоката Курбединова к задержанным в Крыму активисткам. ВИДЕО

В оккупированном Крыму к задержанным сегодня активисткам Лутфие Зедиевой и Мумине Салиевой не допускают адвокатов.

Видеосообщение об этом разместил в Facebook адвокат Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ.

"Я нахожусь возле здания МВД, здесь находится Центр по противодействию экстремизму, куда привезли и Лутфие (Зедиеву. - Ред.), и Мумине (Салиеву. - Ред.). Меня не пустили в это здание... Две женщины находятся там, и к ним не допускают адвокатов", - сообщил защитник.

По его словам, на КПП его отказались пропускать, ссылаясь на некие внутренние инструкции. Курбединов звонил "дежурному прокурору", но она отказалась принять по телефону жалобу на недопуск, адресовав "в отдел по обращениям граждан". По словам адвоката, ответа на такое обращение можно ждать 30 дней.

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Курбединов назвал происходящее "грубейшим нарушением права на защиту" и высказал уверенность, что такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что на задержанных активисток оказывается давление с целью получить нужные показания.

"Адвоката Эмиля Курбединова не пропускают к задержанным. Он зашёл в здание ЦПЭ. Однако далее КПП допущен не был. Родственники звонят на 102 с заявлением о недопущении адвокатов к задержанным женщинам. Адвокат Лиля Гемеджи также прибыла к зданию ЦПЭ", - сообщает "Крымская солидарность".

Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму в Джанкое была задержана активистка Лутфие Зудиева, а позже в Бахчисарае - координатор общественной организации "Крымское детство" Мумине Салиева, жена политического узника Кремля.

На них оказывают давление, чтобы получить показания, - оккупанты не пропускают адвоката Курбединова к задержанным в Крыму активисткам 01
На них оказывают давление, чтобы получить показания, - оккупанты не пропускают адвоката Курбединова к задержанным в Крыму активисткам 02

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