"Домой я еду по гражданке. На военную форму реагируют неадекватно. С какой-то злобой", - наемница "ДНР" о настроениях жителей ОРДЛО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, она призналась, что с таким поведением мирных жителей ее "коллеги" часто сталкиваются, например, в общественном транспорте, а она сама предпочитает ехать домой в гражданской одежде.

"Не очень адекватно реагируют некоторые на военную форму. С какой-то злобой. Как-будто мы делаем что-то плохо... Домой я еду по гражданке - отдохнуть хочется от этого всего. А ребята едут в форме и не раз были случаи, когда мирные жители начинают: "Вот, те обстреливают наши дома из-за вас...". Негатив люди выплескивают на военных", - рассказывет наемница российских оккупантов.

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