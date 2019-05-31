"Иначе люди испугаются и не полетят", - российский "Аэрофлот" на своем сайте заменил название Sukhoi Superjet 100 на "региональный самолет большого размера". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем блоге российский политик Алексей Навальный.

"В нормальной ситуации, что должно случится? Как недавно "Боинги" падали... Два самолета разбилось. После чего компания "Боинг" признала, что это у них какая-то неполадка. Были приостановлены полеты "Боигов"... Компания что-то там чинила и потом вернула самолеты обратно на рынок. Казалось бы, довольно очевидно, что у нас надо сделать также. Пока идет дисскусия, идет расследование, мы, для того, чтобы людей не подвергать опасности, на всякий случай приостанавливаем полеты, потом стараемся доделать самолет, возвращаем его на рынок. Логично? Логично. Что делает креативный мозг российского жулика? Если вы сейчас зайдете на сайт "Аэрофлота"... Раньше, когда вы покупали билет, там было написано название самолета - "Боинг", "Аэробус", Сухой Суперджет-100. Сейчас они сменили название и там теперь написано не Сухой Суперджет-100, а региональный самолет большого размера... Они признают, что если они напишут "Сухой Суперджет", то люди испугаются и не полетят или будут чувствовать дискомфорт, но при этом самолет с полетов не снимают", - рассказывает Навальный.

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