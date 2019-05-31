Экс-нардеп Крючков подал в САП уже 6 заявлений по делам в энергетике, по схеме выводились миллиарды гривен, - Холодницкий. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

"Позиция Крючкова состоит в том, что он не считает свои действия преступлением, а "хозяйственные отношения", хотя мы так не считаем, деньги реально были украдены", - подчеркнул Холодницкий.

Говоря о цене этих действий для государства, глава САП отметил, что речь идет о миллиардах гривен. "Миллиарды! По одному заявлению – там 2 миллиарда, по второму заявлению около 800 миллионов. Крючков подал 4 заявления на личном приеме, плюс после отпуска я увидел в почте еще два его заявления по другим фактам. Сейчас фактически 6 заявлений", - отметил Холодницкий.

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Он уточнил, что если сложить суммы, указаанные во всех заявлениях, то общий ущерб для государства составит более двух миллиардов

"Суммы бешенные. Вывод…причем схемы, предприятия которые в статутном капитале имеют 1-2-10 гривен, а уголь перегоняют на миллиарды гривен. Следствие сейчас должно установить, какие конкретные люди это делали", - сообщил глава САП.

Напомним, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UΛ:Перший") в вышедшей вечером 28 марта передаче утверждают, что экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

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15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии, и его задержали детективы НАБУ.

Петр Порошенко заявил, что экстрадиция Крючкова - это предвыборные технологии штаба Зеленского. Сам экс-нардеп заявил, что Порошенко якобы дал поручение о возбуждении производства НАБУ против него.

17 апреля Соломенский районный суд Киева арестовал Крючкова на 45 суток с залогом 7,11 млн грн. Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн. Также бывшего парламентария обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

На Цензор.НЕТ вышла статья о предыстории и показаниях Дмитрия Крючкова, данных в суде.

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