Конституционный Суд должен приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук. ВИДЕО

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Об этом была (в стенограмме. - Ред.) прямая цитата Президента Зеленского. Он признавал, что у него нет конституционных причин для роспуска Рады и он руководствовался исключительно политической целесообразностью и рейтингами, о которых в законе нет ни одного упоминания и ссылки", - сказал Тетерук.

"Таким образом мы приобщим эту стенограмму к представлению в КСУ, чтобы доказать, что это решение является глубоко неконституционным и популистским - таким, которое основанно на властной позиции Зеленского и не соответствует Конституции. Это недопустимо, потому что такого не позволяли даже те президенты, которые сейчас сидят под охраной ФСБ в "золотой клетке" Кремля. Все те, кто пытается узурпировать власть или действовать вопреки Конституции - заканчивают очень плохо. Поэтому предостерегаю всех, кто сидит в кабинетах и ​​принимает решение: соблюдать здравый смысл и верховенство права, и только тогда у нас есть шанс на государство", - сказал народный депутат.

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Андрей Тетерук также отметил, что его беспокоит еще и то, что "стенограмма была очень цензурирована", однако это не мешает ее включить в представление 62 народных депутатов в КСУ о незаконном роспуске парламента.