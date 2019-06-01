В "ДНР" осудили на 10 лет преподавателя техникума за попытку вывоза списка студентов - "завербован украинскими спецслужбами". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "МГБ ДНР".

"В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что Дубровин С.О. по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу анкетных данных студентов и сотрудников указанного лицея, в том числе проходящих службу в подразделениях Народной Милиции ДНР, а также распространял на территории Республики листовки проукраинского пропагандистского характера", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами Дубровин дал добровольно.

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"Установлено, что посредством электронной почты Дубровин С.О. инициативно отправлял на адрес сайта "Миротворец" письма с установочными данными сотрудников "Профессионального многопрофильного лицея № 68" г. Комсомольское, отдельно отмечая лиц, которые принимали участие в проведении Референдума о самоопределении ДНР и систематически выезжают на территорию Украины.

В феврале 2018 года Дубровин С.О. при попытке выехать на территорию Украины был задержан сотрудниками МГБ ДНР. В ходе проведения досмотра у Дубровина С.О. обнаружен флеш-накопитель со списками студентов указанного лицея. В результате осмотра жилого помещения, принадлежащего задержанному, обнаружены агитационные материалы проукраинской направленности.

В апреле 2019 года приговором суда Сергей Дубровин признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы", - сообщает "МГБ ДНР".