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01.06.19 19:28

Оккупанты продолжают размещать вблизи жилых домов на Донбассе военные позиции и тяжелое вооружение, - ОБСЕ. ВИДЕО

Беспилотники Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) фиксируют тяжелое вооружение вблизи жилых домов на Донетчине.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter СММ ОБСЕ.

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"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях", - говорится в сообщении.

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