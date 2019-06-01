Оккупанты продолжают размещать вблизи жилых домов на Донбассе военные позиции и тяжелое вооружение, - ОБСЕ. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter СММ ОБСЕ.

Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences.#Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 1, 2019

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"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях", - говорится в сообщении.