Трижды раненный за 5 лет участия в войне на Донбассе доброволец из Молдовы Гибадулин (Хитмэн) не может получить украинское гражданство, - Нацкорпус. ВИДЕО

Интервью воина опубликовано на youtube-странице Национального корпуса, передает Цензор.НЕТ.

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Станислав Гибадулин осознанно пошел воевать на стороне Украины. За пять лет на фронте участвовал в сражениях на Светлодарской дуге и в Попасной.

Пройдя тяжелый боевой путь, Хитмэн получил три сверхтяжелых ранения и потерял конечность, пока не дождался от власти украинского паспорта, отмечается в видео. По словам Гибадулина, отказы в предоставлении гражданства "очень смешные".

"Господин Владимир, те люди, которым вы предоставили гражданство, как вы думаете, они смогут сделать то, что сделали мы? Отдать конечности, отдать кровь, отдать здоровье. Что еще нам нужно сделать, чтобы получить украинский паспорт?", - обратился боец к Зеленскому.

В Нацкорпусе напоминают, что президенты предоставляют гражданство кому угодно, но не тем, кто заслужил это ценой собственного здоровья и потерей родных домов.

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