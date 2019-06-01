С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Павлополя (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), у Верхнеторецкого (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), вблизи Авдеевки (из стрелкового оружия).

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Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, 31 мая наемники российско-террористических войск 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.