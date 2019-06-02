С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских защитников вблизи Гнутово (со стороны населенного пункта Заиченко).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли дома мирных жителей Веселого из ракетного комплекса "Конкурс", - украинская сторона СЦКК. КАРТА

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял наши позиции вблизи Новгородского из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь противник вел со стороны Шахты имени Гагарина.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения "дали адекватный ответ", потери противника уточняются.

Напомним, 1 июня наемники российско-террористических войск 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают размещать вблизи жилых домов на Донбассе военные позиции и тяжелое вооружение, - ОБСЕ. ВИДЕО