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03.06.19 10:54

Тука о провокационном видео с аннексией Буковины Румынией: Авторы этой агитки - выходцы из РФ. ВИДЕО

Авторами видео захвата Румынией территории Буковины после начала широкомасштабной войны России являются выходцы из Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямой" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Насколько я понимаю авторами этой агитки являются выходцы из РФ. Откровенно говоря я ожидал более действенной реакции от правительства Молдовы, потому что Украина реагирует адекватно. Такие провокационные видео могут вызвать реакцию среди наших соседей, среди которых есть сторонники восстановления большой румынской империи. Я не думаю , что это может выйти на самый высокий уровень, но спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины должны сотрудничать, потому что это вредит всем трем странам", - сказал он.

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Напомним, 26 мая на Youtube появилось непродолжительное провокационное видео о якобы захвате Буковины Румынией под названием "Румыно-украинская война 2022".

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