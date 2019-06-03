Парубий надеется, что Рада приступит к рассмотрению Избирательного кодекса в четверг. ВИДЕО

Как сообщает кореспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал на Согласительном совете в ВР.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Он прогнозирует, что на рассмотрение всех правок, оставшихся после рассмотрения закона рабочей группой, уйдет полтора рабочих дня.

Спикер выразил надежду, что парламент текущего созыва примет Избирательный кодекс, предусматривающий проведение выборов по открытым спискам.

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Кроме того, Парубий анонсировал голосование за законопроект о временных специальных комиссиях, рассмотрение вопросов обороны и обращение к международным структурам.

Напомним, 7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента Парубием.

Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов.

Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.