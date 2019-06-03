Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
03.06.19 12:47

"Хочешь посмотреть на погибших? Не хотите смотреть? Зачем тогда фотографируете?", - немецкий полицейский борется с водителями, снимающими место ДТП. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором немецкий полицейский ругает водителей, пытающихся снять место смертельной ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это видео стало одним из самых популярных в немецком интернете за последние дни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жуткое ДТП на Хмельнитчине: Chevrolet Aveo на встречке влетел в грузовик, погибли двое взрослых и ребенок. ФОТО

На записи полицейский Штефан Пфайффер останавливает несколько водителей, которые делают видеозапись и фото, и предлагает им пойти и посмотреть на погибших. Большинство - отказываются. По немецким законам, съемки места ДТП запрещены и наказываются штрафом почти в 130 евро, а максимальное наказание - два года лишения свободы.

"Для нас это возможность поговорить с водителями о том, как они себя ведет. Если просто оштрафовать их на 128,5 евро и отправить дальше, я уверен, это их ни чему не научит. Они должны осознать, что они делают. Нам кажется, что когда мы сталкиваем их с ситуацией напрямую, это их шокирует. Тогда они понимают, что это не игра, а суровая реальность", - рассказывает Пфайффер.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100