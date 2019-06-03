"Хочешь посмотреть на погибших? Не хотите смотреть? Зачем тогда фотографируете?", - немецкий полицейский борется с водителями, снимающими место ДТП. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это видео стало одним из самых популярных в немецком интернете за последние дни.

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На записи полицейский Штефан Пфайффер останавливает несколько водителей, которые делают видеозапись и фото, и предлагает им пойти и посмотреть на погибших. Большинство - отказываются. По немецким законам, съемки места ДТП запрещены и наказываются штрафом почти в 130 евро, а максимальное наказание - два года лишения свободы.

"Для нас это возможность поговорить с водителями о том, как они себя ведет. Если просто оштрафовать их на 128,5 евро и отправить дальше, я уверен, это их ни чему не научит. Они должны осознать, что они делают. Нам кажется, что когда мы сталкиваем их с ситуацией напрямую, это их шокирует. Тогда они понимают, что это не игра, а суровая реальность", - рассказывает Пфайффер.