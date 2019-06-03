Состояние раненого полицейскими мальчика крайне тяжелое, поврежден мозг, доставать пулю пока нет смысла, - врач. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил главный врач Киевского городского центра нейрохирургии Александр Гончарук во время брифинга.

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Он пояснил, что пуля - не основная проблема, это не решающий фактор, главное - спасти жизнь ребенка и стабилизировать жизненно важные показатели.

"Если сейчас удалять пулю — это дополнительное травмирование мозга", - отметил врач.

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"Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Травма очень тяжелая с повреждением мозга, левого полушария в основном. Строить прогнозы не то, что нецелесообразно, но и глупо. Врачи прилагают максимум усилий", - сказал Гончарук.

Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.

2 июня им сообщено о подозрении.