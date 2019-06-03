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03.06.19 15:21

Состояние раненого полицейскими мальчика крайне тяжелое, поврежден мозг, доставать пулю пока нет смысла, - врач. ВИДЕО

Состояние 5-летнего мальчика, которого ранили, когда он гулял возле дома в Переяславе-Хмельницком, крайне тяжелое. Пуля еще в мозге и доставать ее при таком состоянии нет смысла.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил главный врач Киевского городского центра нейрохирургии Александр Гончарук во время брифинга.

Видео Прямий

Он пояснил, что пуля - не основная проблема, это не решающий фактор, главное - спасти жизнь ребенка и стабилизировать жизненно важные показатели.

"Если сейчас удалять пулю — это дополнительное травмирование мозга", - отметил врач.

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"Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Травма очень тяжелая с повреждением мозга, левого полушария в основном. Строить прогнозы не то, что нецелесообразно, но и глупо. Врачи прилагают максимум усилий", - сказал Гончарук.

Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.

2 июня им сообщено о подозрении.

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