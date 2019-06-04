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04.06.19 10:25

Прокуроры ГПУ и депутат Арьев помогали "умереть" аферисту Малиновскому. ВИДЕО

Два заместителя генпрокурора Украины и народный депутат причастны к инсценировке смерти афериста международного масштаба Дмитрия Малиновского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".

Дмитрий Малиновский причастен к нескольким аферам. По одной из них, он нанес ущерб сингапурской фирме на общую сумму 12 миллионов евро. Случилось это в 2015 году уже после инсценизации смерти мошенника. Позже, мертвый по документам Малиновский, выехал во Францию и перевез туда семью. В этой стране Малиновский попал в поле зрения полиции, купив в Бургундии замок 12 века.

В расследовании журналистов проекта "Наші гроші" фигурируют заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Юрий Столярчук и нардеп от БПП Владимир Арьев.

На сегодняшний день Малиновский арестован французскими правоохранителями, а Генпрокуратура оспорила факт его смерти. 

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