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04.06.19 16:12

ГПУ открыла уголовное производство из-за ролика о "захвате" Румынией Буковины и части Одесской области. ВИДЕО

Генеральная прокуратура открыла уголовное дело из-за провакационного видео о якобы захвате Румынией территории Буковины и части Одесской области в 2022 году. Досудебным расследованием будет заниматься Служба безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

На оперативном совещании было отмечено, что дело открыто по статье о посягательстве на территориальную целостность, а основными подозреваемыми считаются российские спецслужбы.

"Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб", - говорится в сообщении.

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Также согласован план досудебного расследования.

"Принято решение о безотлагательном осуществлении правоохранительными, разведывательными и другими государственными органами совместных мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение такой противоправной деятельности", - сообщает пресс-служба ГПУ.

Напомним, 26 мая на Youtube появилось непродолжительное провокационное видео о якобы захвате Буковины Румынией под названием "Румыно-украинская война 2022".

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