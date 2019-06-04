ГПУ открыла уголовное производство из-за ролика о "захвате" Румынией Буковины и части Одесской области. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

На оперативном совещании было отмечено, что дело открыто по статье о посягательстве на территориальную целостность, а основными подозреваемыми считаются российские спецслужбы.

"Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб", - говорится в сообщении.

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Также согласован план досудебного расследования.

"Принято решение о безотлагательном осуществлении правоохранительными, разведывательными и другими государственными органами совместных мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение такой противоправной деятельности", - сообщает пресс-служба ГПУ.

Напомним, 26 мая на Youtube появилось непродолжительное провокационное видео о якобы захвате Буковины Румынией под названием "Румыно-украинская война 2022".