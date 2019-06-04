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04.06.19 16:54

"Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?" - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Национального корпуса пикетировали Администрацию президента с требованием упростить и сделать максимально открытой процедуру принятия в гражданство иностранных добровольцев, которые защищали Украину от агрессии России.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 4 июня, активисты Национального корпуса пикетировали Администрацию президента в Киеве.

"Соответствующий законопроект очень долго рассматривается в парламенте, поэтому мы требуем от Зеленского как от президента Украины, подписание соответствующих указов", - заявили в Нацкорпусе.

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Активисты требуют от Зеленского внести изменения в указ президента №215 / 2001 для упрощения процедуры принятия в гражданство иностранных добровольцев. В частности, освободить их от обязанности подавать "справку о несудимости", выданную страной происхождения и сократить срок рассмотрения представленных документов. Также они требуют создать рабочую группу под руководством компетентных представителей АП, которая будет оказывать помощь в получении добровольцами гражданства и ввести в состав Комиссии по вопросам гражданства представителей волонтерских и ветеранских организаций.

Митингующие пришли с баннерами "Добровольці вибороли громадянство на передовій!" и "Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?", флагами Национального корпуса и флаги Белорусской Народной Республики под центральный вход в Администрацию президента, где озвучили свои требования в микрофон. К активистам вышел представитель АП и принял их заявление.

Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 01
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 02
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 03
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 04
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 05
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 06
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 07
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 08
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 09
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 10
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 11
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 12
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 13
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 14
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 15
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 16
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 17
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 18
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 19
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 20
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 21
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 22
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 23
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 24
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 25
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 26
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пикетировал АП с требованием предоставить гражданство добровольцам, воевавшим за Украину 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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