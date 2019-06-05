Столкновения правоохранителей и активистов возле отделения полиции в Переяславе-Хмельницком. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи столкновений опубликовал пользователь ФБ Антон Ходза.

На записи видно, как полицейские в защитной экипировке оттесняют участников акции протеста, пытающихся что-то написать на стене полицейского участка. Во время столкновения применялся газ. Полицейских забрасывали зажженными фаерами.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

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Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве - полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.