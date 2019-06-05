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05.06.19 12:22

Пьяный бывший прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона многоэтажки. ВИДЕО

Экс-прокурор и его супруга стреляли из ружья с балкона своей квартиры. Они сделали около 5 выстрелов, и теперь могут сесть на срок от 3 до 7 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Днепровщины.

"Полицейские установили, что 4 июня в 16:50, мужчина и женщина с балкона собственной квартиры, расположенной по пр. Поля, г. Днепр, осуществили около 5 выстрелов", - сказано в сообщении.

Стрелков задержали и доставили в Днепровский отдел полиции. У них изъяли зарегистрированное охотничье ружье "Cobalt" 12 калибра.

Пьяный бывший прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона многоэтажки 01
Пьяный бывший прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона многоэтажки 02

46-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК. Сегодня обоим злоумышленникам будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), и будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Издание "Информатор" опубликовало видео стрельбы. Соседи стрелков рассказали журналистам, что в квартире, с балкона которой открыли огонь, проживает 46-летний бывший военный прокурор.

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