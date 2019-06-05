Не считаю, что реформа полиции провалена, - Аваков. ВИДЕО

Об этом он сказал журналистам после заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, правоохранители, которых подозревают в убийстве мальчика, ранее не прошли переаттестацию и были уволены, но позже восстановлены в должностях решением суда.

На вопрос журналистов о том, не считает ли он это провалом реформы полиции, Аваков ответил: "Это говорит о том, что на пути к цели бывают ситуации, в том числе такие досадные поражения, которые могут поставить под вопрос любые достижения. Но я считаю, что реформа полиции идет, в том числе, в правильном направлении. И это не отменяет ответственность и наши сожаления по этому инциденту".

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийствеполицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.