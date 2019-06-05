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05.06.19 16:17

Саакашвили просит своих сторонников помочь с ответом Кличко: "В 2014-м он был лучшим кандидатом в президенты". ВИДЕО

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, просит общество помочь ему определиться - идти на выборы с партией УДАР мэра Киева Виталия Кличко или рискнуть остаться вне выборов.

Об этом Саакашвили сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто, и только узнав ваше мнение. Нам нужно или идти с Ударом при условии полного реформирования, или принять решение "не идти", рискуя остаться вне выборов. Давайте оперативно решать!" - призвал Саакашвили.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на досрочных выборах в Верховную Раду.

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Согласно предложению, лидером партии УДАР остается Кличко, а Саакашвили может стать главой политсилы.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. 29 мая Саакашвили прилетел в Украину. По возвращении он заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду.

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