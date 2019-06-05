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05.06.19 17:20

Князев поручил руководству Нацполиции проверить все жалобы граждан на недостойное поведение сотрудников вне службы: "Отчет перед обществом - залог вашего нахождения на службе". ВИДЕО

Правоохранители проверят все жалобы граждан на поведение полицейских вне службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции, об этом заявил шеф Национальной полиции Украины Сергей Князев во время внепланового совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции.

"Я сегодня дал приказ всем руководителям полиции Украины немедленно провести проверку всех обращений граждан относительно ненадлежащего поведения сотрудников вне службы. Реакция руководителей подразделений в таких случаях должна быть мгновенной и жесткой. За недостойное поведение, правонарушения в быту сотрудник должен нести ответственность - вплоть до увольнения", - заявил он.

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"Акцентирую внимание на немедленной реакции - каждое обращение граждан по недостойного поведения полицейских в быту рассматривать как чрезвычайное происшествие. Отчет перед обществом - залог вашего нахождения на службе", - добавил Князев.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

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