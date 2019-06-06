Запрет стрелять в ответ - это шаг к капитуляции Украины перед РФ. Мы этого не позволим, - Парубий. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил открывая утреннее пленарное заседание парламента в четверг.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции. Мы не позволим капитуляции Украины перед Россией", - заявил Парубий.

Он сказал, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Леонид Кучма на заседании в Минске в среду по поручению президента Владимира Зеленского огласил инициативу том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь в ответ на атаки российского агрессора.

Парубий напомнил, что за последние сутки Украина потеряла на востоке страны одного воина погибшим, еще 12 были ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выставляем Кучму с "калашом" на передовую под обстрел - если не будет отстреливаться, значит хороший метод, - Берлинская о предложении экс-президента "не стрелять в ответ"

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.