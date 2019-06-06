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06.06.19 11:49

"Героям войны отказывают в праве быть украинцами", - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Национального корпуса пикетируют Верховную Раду с требованием принять законопроект, который регламентирует вопрос получения украинского гражданства добровольцами, воевавшими на Донбассе за Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 6 июня, активисты Национального корпуса пикетируют Верховную Раду с требованием принять законопроект №3433 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины).

"Иностранные добровольцы, которые поддержали нас в войне с Россией, как никто другой достойны получить украинское гражданство и правовые гарантии от государства. Особенно в условиях, когда ежегодно гораздо больше людей коррупционным путем в обход закона и так получают украинские паспорта. Большинство добровольцев-иностранцев сегодня находятся фактически на нелегальном положении под угрозой экстрадиции. Выходцам из России или Беларуси в этом случае в лучшем случае грозит тюрьма! Законопроект №3433 решает эту и другие проблемы, облегчая получение украинского паспорта иностранными добровольцами, которые заслужили быть гражданами Украины на передовой", - заявили организаторы митинга.

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Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 01
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 02
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 03
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 04
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 05
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 06
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 07
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 08
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 09
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 10
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 11
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 12
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 13
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 14
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 15
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 16
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 17
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 18
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 19
Героям войны отказывают в праве быть украинцами, - Нацкорпус пикетирует Раду с требованием принять закон о предоставлении гражданства добровольцам 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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