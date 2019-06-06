"Не надо использовать слово плагиат. Это абсолютно нормально", - Порошенко о речи Зеленского в Брюсселе. ВИДЕО

Об этом он сказал во время брифинга в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

В первую очередь Порошенко выразил приветствие по поводу того, что визит Зеленского в Брюссель состоялся.

"Вторая позиция, в переговорах было четко указано, а я полностью разделяю эту фразу, относительно абсолютной необходимости сотрудничества с НАТО. Причем, это совершенно серьезно, это не троллинг, не надо использовать слово плагиат или не плагиат. Это абсолютно нормально", - сказал Порошенко.

Читайте также: Прекращать огонь без права огня в ответ можно только после введения миротворцев ООН на Донбасс, иначе это все равно, что поставить наших солдат к стенке, - Порошенко

"Во-первых, я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе. Но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и об интеграции в ЕС", - добавил он и отметил, что вместе с тем, хотел бы услышать от Зеленского больше.

В частности, он подчеркнул, что в Брюсселе президенту надо было бы обсудить энергетический, Шенгенский союз и тому подобное.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский использовал несколько абзацов из выступления Петра Порошенко.

В АП заявили, что это диверсия: Некоторые сотрудники МИД продолжают работать на Порошенко, мы сделаем кадровые выводы.