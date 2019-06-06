Нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов, - Кучма. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ (пятого президента Украины Петра. - Ред.) Порошенко. Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?", - сказал он на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг.

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Напоминаем, 5 июня стало известно, что украинская делегация на заседании ТКГ в Минске предложила обсудить снятие экономической блокады с ОРДЛО.