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06.06.19 21:04

На Харьквщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"6 июня около 03:00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о срабатывании сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань. На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и совершили кражу кассет с деньгами", - говорится в сообщении.

На Харьквщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция 01

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На Харьквщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция 02

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

На Харьквщине подорвали банкомат и украли кассеты с деньгами, - Нацполиция 03

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